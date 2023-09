Sorge um Haaner Krankenhaus Patientenvertreterin warnt vor „Ambulantisierung“

Der Begriff steht für den Prozess der Auslagerung sozialer und gesundheitlicher Versorgungsleistungen aus dem stationären in den ambulanten Sektor und generell für die Akzentverschiebung in Richtung auf eine bevorzugt ambulante Versorgung. Krankenhausschließungen, wie die jetzt für Haan befürchtete, erhöhen Steuer zufolge den Druck auf diese ambulante Versorgung: „Und das wiederum bedeutet in der Regel, dass die Wartezeiten deutlich ansteigen.“