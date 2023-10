Krankenhaus-Sterben Haaner Ärzte warnen vor „untragbaren Konsequenzen“

Im Kampf gegen die drohende Schließung des Haaner Krankenhauses Sankt Josef sowie weiterer Kliniken der Kplus-Gruppe hat sich jetzt die Ärzteschaft in der Gartenstadt zu Wort gemeldet. Und in ihrer Stellungnahme wird deutlich erkennbar, wie groß die Verunsicherung ist und die Sorge vor einer medizinischen Unterversorgung auch die niedergelassenen Ärzte in der Gartenstadt bewegt.