Beste Stadt in NRW : Klimawette: Haan behauptet seinen Spitzenplatz

Haan Bei der seit Anfang Mai diesen Jahres laufenden Klimawette CO2 Einsparung platziert sich Haan bei über 500 beteiligten Städten auf Platz 8 mit 42,7 Tonnen CO2. In dieser Tabelle 2 der Städteliga „Eingesparte CO2 -Tonnen pro 10.000 Einwohner“ nimmt Haan als beste Stadt in NRW sogar den 1. Platz ein.

In dem Wettbewerb Klimawette geht es darum, dass möglichst viele Bürger persönlich das umweltschädliche Kohlendioxid CO 2 reduzieren. An der Wette teilnehmen kann man per Internet „O2-AVATAR APP“ oder per Teilnehmerbogen „Die Klimawette“, welche im Rathaus, Bücherei und der Stadt-Sparkasse ausliegen. In zwei weiteren Tabellen der Städteliga sind in Tabelle 1 die gesamt gemeldeten „eingesparten CO 2 -Tonnen“ erfasst. Hier liegt Haan mit 126,6 Tonnen auf Platz 19 hinter einwohnerstärkeren Städten, Drei Plätze besser rangiert Haan in Tabelle 3 im „Ranking nach Teilnehmern“ mit 96 abgegebenen Stimmen auf Platz 16. Haan kann sich weiter verbessern in den Tabellen nach vorn schieben, wenn noch möglichste viele Haaner an der Klimawette bis Ende Oktober teilnehmen. Auf jeden Fall kann damit der 1. Platz für Haan in NRW gesichert werden. In zwei weiteren Tabellen der Städteliga sind in Tabelle 1 die gemeldeten „eingesparten CO 2 -Tonnen“ erfasst. Hier liegt Haan mit 118,1 Tonnen auf Platz 18 hinter den einwohnerstärkeren Städten.