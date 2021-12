Bürgerbeteiligung : „Klimaschutz scheitert oft an Bürokratie“

„Klimaschutz scheitert oft an Bürokratie“

Haan Um für die Herausforderungen des Klimawandels gewappnet zu sein, fordern Haaner ein schnelles und effektives Handeln. Mehr Grün, bessere Radinfrastruktur und eine autofreie Innenstadt sind Wünsche.

So wie es ist, kann es nicht bleiben. Darüber waren sich die interessierten Teilnehmer der Bürgerbeteiligung zum Integrierten Klimaschutzkonzept (IKK) einig. Coronabedingt fand die Veranstaltung im virtuellen Raum via Zoom-Konferenz statt. Die Resonanz war dennoch erfreulich groß, wie Klimamanagerin Janine Müller bei ihrer Begrüßung äußerte.

Dass die Haaner Bürger tatsächlich ein großes Interesse an und Anliegen zu dem Klimaschutzkonzept haben, zeigte sich nicht nur an der hohen Beteiligung, sondern auch an der regen gut zweistündigen Diskussion, die alsbald entbrannte.