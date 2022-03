Klimaschutz in Haan : Runder Tisch tagt zum siebten Mal

Haan Es ist ein ebenso wichtiges wie gut funktionierendes Gremium in Haan: Für Mittwoch, 23. März, lädt die Stadt bereits zur siebten Sitzung des Runden Tisches Klimaschutz ein.

An diesem Abend kommen von 18 bis 19.30 Uhr online wieder zahlreichen Vertreter der lokalen Vereine und Verbände sowie der Kommunalpolitik und Verwaltung zusammen, um über aktuelle Klimaschutzthemen in Haan zu diskutieren. „Die Stabsstelle Klimaschutz wird zum Integrierten Klimaschutzkonzept, den Ergebnissen der damit verbundenen Themenworkshops im Januar und Februar sowie aktuellen Aktionen und Veranstaltungen berichten“, heißt es in der Einladung. Auch die Arbeitsgruppen des Runden Tisches Klimaschutz werden Ergebnisse ihrer jüngsten Treffen sowie eine Zusammenstellung ihrer Maßnahmenideen und Zielsetzungen präsentieren, die in das Integrierte Klimaschutzkonzept einfließen sollen. Wie immer ist zum Schluss Zeit für Fragen und Anliegen von interessierten Haaner Bürgerinnen und Bürgern eingeplant. Interessierte können sich – wie zuletzt auch – bequem von zu Hause über ihren Internetbrowser dazuschalten. Bürger können sich für den Termin bis zum 22. März um 15 Uhr per E-Mail an janine.mueller@stadt-haan.de oder per Telefon unter 02129 911 305 anmelden. Der „Runde Tisch Klimaschutz“ tagt mindestens halbjährlich, diskutiert über die Fortschritte und Schwierigkeiten bei der Reduktion der Treibhausgas-Emissionen und erarbeitet dazu konkrete Maßnahmen. Er berät Politik und Verwaltung fachlich und inhaltlich.