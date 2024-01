Spendenabgabe am 19. und 20. Januar „Brockensammlung“ für Bethel startet in Gruiten

Die Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Gruiten-Schöller nimmt am Freitag (19. Januar) in der Zeit von 13 bis 18 Uhr und am Samstag (20. Januar) von 9 bis 14 Uhr wieder Kleiderspenden für Bethel entgegen. Die Sammlung findet wie im vergangenen Jahr im Gemeindehaus an der Prälat-Marschall-Straße 60 in Gruiten, statt. In Schöller ist zwischen dem 15. und dem 20. Januar jeweils täglich zwischen 9.30 und 17. Uhr die Abgabe im Gemeindehaus (Schöllerweg 8, untere Etage) möglich.