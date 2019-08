Hilden/Haan : Schlussverkauf bei den Kleiderkammern

Sabine Gross-Seidler und andere Helfer bei der Haaner Kleiderkammer achten darauf, dass die angebotene Kleidung keine Mängel hat. Beschädigte Ware wird aussortiert. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Zeitgleich beginnt Anfang September in Hilden und Haan der Abverkauf zu stark reduzierten Preisen.

Das ist eine gute Gelegenheit für Schnäppchenjäger, die mit jedem Cent rechnen müssen: Die beiden Kleiderkammern in Haan und Hilden starten zeitgleich ihren „Sommerschlussverkauf“.

Ab Montag, 2. September, beginnt in der Friedrich-Ebert-Straße 111-117 in Haan der diesjährige Sommerschlussverkauf. „Alles muss raus! Wir haben noch viele modisch interessante und durchweg gut erhaltene Stücke an Sommerbekleidung für Damen, Herren und Kinder vorrätig,“ verspricht Heike Müller, die Geschäftsführerin der gemeinnützigen Einrichtung. Kurzarm-T-Shirts, -Blusen und -Hemden für Erwachsene kosten nur 20 Cent, in Kindergrößen die Hälfte. Kurze Hosen und Sommerröcke für Erwachsene sind für 50 Cent zu haben, in Kindergrößen für 20 Cent. Die Kleiderkammer möchte auf diese Weise noch möglichst viel der erhaltenen Kleiderspenden an Menschen mit geringem Einkommen weitergeben, erklärt Heike Müller. Das Angebot sei allerdings begrenzt.

Auch die Kleiderkammer Hilden startet am 2. September ihren Abverkauf der Sommerware. Um für die Herbst- und Winterkleidung sowie für die Trachtenmode wieder Platz zu schaffen, geht die Sommerware in der Woche vom 2. bis zum 5. September in der Kleiderkammer zum halben Preis raus. „Wir legen in der Schlussverkaufswoche ständig Ware nach, um das Lager zu entlasten – so gibt es täglich neue Schnäppchen bei uns“, erklärt Mechthild Hendrikson, Leiterin der Kleiderkammer des Sozialdienstes katholischer Frauen und Männer (SKFM) Hilden.

In den Verkaufsräumen an der Benrather Straße 51 hängen viele T-Shirts für Männer und Frauen, leichte Übergangsjacken und Pullis sowie Sommerschuhe, Kleider, Röcke und Tops. Auch die Preise des ganzen Sortiments der Haushaltswarenabteilung ist um 50 Prozent reduziert.

Ab Samstag, 7. September, können sich Interessierte in Hilden von 10 Uhr bis 13 Uhr mit Kleidung für die kühlere Jahreszeit eindecken. Auch für das Oktoberfest gibt es passende Outfits: Trachten und Trachtenschmuck werden an diesem verkaufsoffenen Samstag für den Verkauf präsentiert. Die SKFM-Kleiderkammer ist montags von 15 bis 19 Uhr, dienstags und donnerstags von 10 bis 12.30 Uhr und mittwochs von 15 bis 17.45 Uhr geöffnet. Zu diesen Zeiten können auch Kleider- und Warenspenden abgegeben werden.

In Haan gelten die Sonderpreise bis einschließlich Donnerstag, 19. September. Die Kleiderkammer ist montags, dienstags und donnerstags am Vormittag von 9.30 bis 11.30 Uhr, dienstags und donnerstags auch am Nachmittag von 15.30 bis 17.30 Uhr und zusätzlich am Samstag, 14. September, von 9.30 bis 11.30 Uhr geöffnet.