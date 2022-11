Haan : Kleiderkammer: Viele Spenden und Zuwachs im Team

Haan Im Oktober hat das Kleiderkammer-Team an der Ehrenamtsbörse der Stadt Haan teilgenommen und so mehrere Personen für ihre Arbeit gewinnen können. Auch die Spendenbereitschaft ist hoch.

Die Haaner Kleiderkammer hat sich in einer Pressemitteilung bei allen bedankt, die auf den letzten dringenden Spendenaufruf im Oktober hin reagiert haben. Sehr viele Menschen seien gekommen und hätten „enorm viele Spenden“ gebracht: „Wir bedanken uns herzlich für die große Spendenbereitschaft, sind aktuell wieder gut gerüstet und zuversichtlich, in den kommenden Wochen wieder vielen Haaner Bürgerinnen und Bürgern helfen zu können“, heißt es in der Mitteilung.