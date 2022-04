Wegen Ukraine-Hilfe : Kleiderkammer sucht weitere Helfer und Spender

Haan „Aktuell gehen wir davon aus, dass weitere Flüchtlinge in Haan eintreffen werden“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Kleiderkammer werde daher ihr zusätzliches Angebot „noch weiterhin aufrechterhalten“.

Die Kleiderkammer Haan hat sich für das große Spendenaufkommen bedankt, dass die zurückliegenden drei Wochen geprägt habe: „In zahlreichen Sonderschichten, zusätzlich zu den offiziellen Öffnungszeiten, haben wir die Spenden sortiert und bieten nun in Abstimmung mit der Stadt Haan Sonderöffnungszeiten an“, heißt es in einer Pressemitteilung. So werde den in Haan eintreffenden ukrainischen Kriegsflüchtlingen mit der gebotenen individuellen Betreuung und Beratung der kostenlose Einkauf der dringend benötigten Erstausstattung ermöglicht. „Unser Engagement wird dankbar angenommen und wir freuen uns, so ein wenig die Not der Geflüchteten lindern zu können“, heißt es in dem Schreiben weiter: „Aktuell gehen wir davon aus, dass weitere Flüchtlinge in Haan eintreffen werden und wir unser zusätzliches Angebot daher noch weiterhin aufrechterhalten.“