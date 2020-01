Haan : Kleiderkammer sucht Winterschuhe für Kinder

Haan Auch warme Jacken und Herrenbekleidung in verschiedenen Größen stehen auf der Wunschliste für das Jahr 2020.

Sie enthält auch Neuigkeiten darüber, was zur Zeit in der Einrichtung an der Friedrich-Ebert-Straße am dringendsten benötigt wird. Wörtlich heißt es da: „Aktuell benötigen wir der Jahreszeit entsprechend warme Kleidung, vor allem sportlich-modische Kleidung für männliche Jugendliche und Herrenkleidung in kleinen Größen (S/M bzw. 44 bis 52). Auch die Nachfrage nach Herren-Winterschuhen können wir nicht in allen Größen decken und unser Angebot an gut erhaltenen Winterschuhen für Kinder aller Altersstufen ist ebenfalls nicht ausreichend. Außerdem bereiten wir uns schon auf Karneval 2020 vor und nehmen gerne gebrauchte Karnevalskostüme für Erwachsene und Kinder an, die Sie in der aktuellen Saison nicht mehr selbst anziehen möchten.“