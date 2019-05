Haan : Die Kleiderkammer Haan braucht Verstärkung fürs Team

Rund 90 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer arbeiten in der Kleiderkammer Haan, Friedrich-Ebert-Straße 111-117. Sie nehmen die Sachspenden der Haaner Bevölkerung entgegen, vorrangig Damen-, Herren- und Kinderkleidung sowie Schuhe, Haushaltstextilien und Hausrat.

Verkauf und Spendenannahme der Kleiderkammer sind fünfmal pro Woche geöffnet, am Montag, Dienstag und Donnerstag von 9.30 bis 11.30 Uhr, am Dienstag und Donnerstag zusätzlich von 15.30 bis 17.30 Uhr sowie einmal im Monat am Samstagvormittag. Speziell für berufstätige Spender ist die Spendenannahme zudem am Montagabend von 19 bis 20 Uhr geöffnet. „Aufgrund von Krankheitsfällen und wegen der bevorstehenden Urlaubszeit suchen wir dringend Verstärkung“, sagt Heike Müller, „vorzugsweise für die Vormittage. Wir möchten weiterhin unseren Helferinnen und Helfern ein angenehmes Arbeitsklima ohne Stress bieten. Nur wenn wir die Arbeit auf viele Schultern verteilen können, ist das auf Dauer gewährleistet.“

Das große Team, so führt Heike Müller weiter aus, sei in kleine überschaubare Gruppen von 10 bis 12 Personen eingeteilt, die weitgehend selbständig jeweils für eine Öffnungszeit zuständig sind. „Innerhalb der Gruppen werden soziale Kontakte gepflegt und es haben sich Freundschaften gebildet, weil man immer mit denselben Menschen zusammenkommt und sich untereinander gut versteht.“

Janka Greve, die das Team am Donnerstagnachmittag leitet, ergänzt: „Die Arbeit in der Kleiderkammer ist sehr vielfältig und stellt keine besonderen Anforderungen. Jeder findet bald heraus, welche Tätigkeit ihm liegt oder Freude macht. Und: Keiner arbeitet auf sich allein gestellt. Ob in der Spendenannahme, in der Sortierung, in der Beratung oder im Kassenbereich, immer ist jemand in der Nähe, den man um Rat fragen kann.“