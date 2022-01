Start nach Weihnachtspause in Haan : Kleiderkammer öffnet ab nächstem Montag wieder

Start nach Weihnachtspause in Haan

Haan Nach ihrer verlängerten Winterpause wird die Haaner Kleiderkammer am Montag, 10. Januar, erstmals im neuen Jahr wieder öffnen. Es gilt die 2G-Regel.

„Die aktuelle Pandemie-Lage ist schwer einzuschätzen, wir versuchen daher, den Verkauf und die Spendenannahme unter Beachtung entsprechender Vorsichtsmaßnahmen wieder aufzunehmen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Es gelte die 2G-Regel, das bedeutet: Zutritt nur für vollständig geimpfte oder genesene Personen und mit der Vorgabe, dass jeweils maximal acht Personen in einem Zeitfenster von 30 Minuten eingelassen werden können (Stand 3. Januar). „Ihre und unsere Sicherheit bleibt natürlich das oberste Gebot“, heißt es in der Mitteilung weiter: „Wir starten mit Elan und Zuversicht ins neue Jahr und freuen uns auf Ihren Besuch.“