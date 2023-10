Fest als Dankeschön Kleiderkammer Haan lädt ihre Mitarbeiter ein

Im Sortiment nimmt unterdessen das Thema „Weihnachten“ an Bedeutung zu: „Schon seit Wochen erinnern uns Spekulatius, Lebkuchen und auch Schokonikoläuse in den Supermarktregalen beharrlich daran, dass auch wir uns auf die Vorweihnachtszeit vorbereiten müssen“, heißt es in der jüngsten Mitteilung der Kleiderkammer. Folglich sei das Lager nach Weihnachtsdeko-Beständen durchforstet und das aktuelle Angebot entsprechend ergänzt worden. Gesucht werden allerdings dringend noch Herrenschuhe.