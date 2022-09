Warenangebot wird auf kühlere Witterung umgestellt : Kleiderkammer Haan benötigt Winterkleidung

Haan Bei der Vorbereitung der Herbst- und Wintersaison zeigen sich Lücken im Sortiment. Das Kleiderkammer-Team bittet darum, heimische Kleiderschränke zu durchforsten.

Nach diesem Sommer mag der Gedanke an kommende nasse und kalte Monate noch fern sein, aber das Team der Haaner Kleiderkammer bereitet sich schon intensiv auf die Herbst- und Wintersaison vor.

Folglich ist das Warenlager „durchforstet“ worden und die Mitarbeiter haben damit begonnen, im Verkaufsraum nach und nach wieder Kleidung für die kältere Jahreszeit anzubieten. „Dabei stellten wir fest, dass es uns aktuell an einigen Artikeln mangelt, die erfahrungsgemäß schon bald stark nachgefragt sein werden“, heißt es in einer Erklärung. Hierzu zählen Winterschuhe und Winterjacken insbesondere für Kinder sowie Herren, Oberbetten, Kopfkissen, Handtücher und auch Handtaschen. „Wir appellieren daher an unsere Freunde und Unterstützer, daheim einmal nachzuschauen, ob sie das ein oder andere gut erhaltene ,Stück‘ entbehren könnten, um bedürftigen Menschen zu helfen.“