110 Ehrenamtler kümmern sich um Kleidung für Bedürftige Kleiderkammer hat 30 Prozent mehr Kunden

Positiv an der hohen Zunahme der Kunden sei: „Wir sind mittlerweile so bekannt, dass unser Angebot sehr gut genutzt wird.“ Außerdem käme hinzu: „Das Angebot der Kleiderkammer wird mittlerweile nicht mehr hinter vorgehaltener Hand angenommen, wie es noch vor einigen Jahren war.“ Kamen Bedürftige früher oft noch etwas schambehaftet in die Räume an der Friedrich-Ebert-Straße, gehen viele heute offener mit dem Thema um, was auch an der stärkeren Wahrnehmung des Themas Bedürftigkeit in der Öffentlichkeit liegt.