Haan: Kleiderkammer braucht dringend Sommerkleidung und Schuhe

Haan Die Kleiderkammer Haan freut sich über die vielen Sachspenden, die im Mai abgegeben wurden. Da die Lagerkapazität im Quartier Friedrich-Ebert-Straße 111 aber begrenzt sind, bittet das Kleiderkammer-Team darum, vorzugsweise sommerliche Kleidung und Schuhe zu bringen.

Erhöhter Bedarf bestehe aktuell auch an Fahrrädern aller Größen und Kinderfahrzeugen (Bobbycars, Dreiräder ...) sowie an Kinderwagen und Buggys. Spenden sollten eine intakter Mechanik, funktionierende Bremsen haben und grob gesäubert sein. Die Spendenannahme ist geöffnet: montags von 9.30 bis 11.30 und von 19.30 bis 20.30 Uhr, dienstags und donnerstags von 9.30 bis 11.30 und von 15.30 bis 17.30 Uhr, außerdem am Samstag, 9. Juni , und am Samstag, 14. Juli, von 9.30 bis 11.30 Uhr. An diesen Tagen von 9.30 bis 11.30 Uhr wird auch verkauft.