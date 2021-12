Klaus Wiener, CDU-Bundestagsabgeordneter für den Südkreis Mettmann : So waren meine ersten Monate im Bundestag

Südkreis Mettmann Mit exakt 30 Prozent der ausgezählten Stimmen gewann Dr. Klaus Wiener am 26. September das Direktmandat im Wahlkreis 104 (Südkreis Mettmann). Genau einen Monat später nahm er bereits an der konstituierenden Sitzung des Deutschen Bundestages teil. Als „intensiv und spannend“ hat der politische Quereinsteiger und ehemalige Chefvolkswirt aus Haan die ersten Monate in seiner neuen Tätigkeit erlebt und sich gefreut, „dass ich mich in dieser Wahlperiode in den Bereichen Finanzen und Umwelt für die CDU/CSU-Fraktion inhaltlich einbringen kann“. Für unsere Zeitung hat er wichtige Momente aus den ersten Wochen als Bundestagsabgeordneter fotografisch festgehalten und kommentiert.