Haan : Professor Klaus Rinke feiert seinen 80. Geburtstag

Jürgen Nieswand (r.) überreichte Klaus Rinke einen Geburtstags-Brezel. Foto: Jürgen Nieswand

Haan Klaus Rinke, von 1974 bis 2004 Professor an der Kunstakademie Düsseldorf, feierte in der Aula seiner alten Wirkungsstätte seinen 80. Geburtstag. Bis 2007 hatte Rinke seinen deutschen Wohnsitz in Haan und zwar im ehemaligen Mädchenwohnheim der Firma Jung & Simons an der Elberfelder Straße.

Bei seinem Zuzug in die Gartenstadt Anfang der 1980er Jahre war der damalige 1. Beigeordnete und Stadtkämmerer Jürgen Nieswand maßgeblicher Akteur auf städtischer Seite, dessen Kontakt zu dem international renommierten Universalkünstler nie abgerissen ist. Heute lebt und arbeitet Rinke abwechselnd in Oberösterreich und Kalifornien.

Beim Geburtstagsempfang in der Düsseldorfer Kunstakademie wurde Klaus Rinke von Jürgen Nieswand mit einer extra gefertigten Burger Brezel dekoriert