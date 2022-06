Kultur in Haan : „Klassik trift Elektro“ im Musikpavillon

Haan Das Duo „PEAX“ setzt die Reihe der städtischen Kammerkonzerte am 10. Juni im Park Ville d‘Eu fort. Das Crossover-Duo vereint unterschiedlichste Musikstile.

Es wird wieder musikalisch im Park Ville d’Eu: Klassik, Pop und vieles von dem, was dazwischen noch klingt, gibt es dort am Freitag, 10. Juni, als Mini-Open-Air zu erleben, wie die Stadt jetzt mitteilt.

„PEAX integriert die gesamte Musik, die Barry und Ties in ihrer über 20-jährigen Karriere als Klassik- und Crossover-Musiker berührt hat“, heißt es in der Einladung zum Konzert. Und weiter: „Inspiriert wurden die Musiker von Minimal Music, Funk, Jazz, Barock, Avantgarde, Drum and Bass und bringen ihr einzigartiges Konzept am 10. Juni nach Haan in den Musikpavillon. Packen Sie den Sekt ein und genießen Sie ein frühsommerliches Konzert in entspannter Park-Atmosphäre.“