Kita-Belegung : Kita-Waldgruppe in Haan ist gerettet

Haan Die Prüfung der Stadt nach Sparmöglichkeiten führte nicht zur befürchteten Schließung. Dies teilte die Stadt jetzt im Jugendhilfeausschuss mit.

Trotz der Suche nach Einsparmöglichkeiten bei der Kindergartenbedarfsplanung für das kommende Kita-Jahr wird die Haaner Stadtverwaltung die Wander- und Erlebnisgruppe in der städtischen Kindertageseinrichtung Am Bollenberg nicht schließen. Dies wurde jetzt im Jugendhilfeausschuss mitgeteilt. Die Stadt hatte im Frühjahr eine rechnerische Überversorgung im Bereich der Ü3-Betreuungsplätze in Höhe von 20 Plätzen festgestellt. In diesem Zusammenhang wurde auch der Umgang mit der beliebten Waldgruppe (15 Plätze), die in einem Bauwagen zu Hause ist, geprüft.