Programm für zu Hause : Kita-Videos machen ganz Haan Mut

Haan Mit witzigen und lehrreichen Clips hält das städtische Familienzentrum „ Alleezwerge“ den Kontakt zu den Kindern, die momentan zu Hause bleiben müssen. Doch auch andere sind begeistert.

„Born to be wild” ist eines der kurzen Videos überschrieben. Darauf zu sehen: eine Plüsch-Eule mit Sonnenbrille, die auf einem Staubsaugerroboter lustig quer durchs Zimmer rattert. Ein anderes Video mit dem Titel „Frau Belling allein im Kindergarten“ zeigt eine junge Erzieherin, die mit zunehmender Verwunderung von leerem Raum zu leerem Raum eilt – inklusive der Außentreppe. Am Ende stellt sie fest: „Eine Kita ohne euch ist wirklich nicht so schön.“