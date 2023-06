Im Haupt- und Finanzausschuss Kita-Not in Haan: Politik stärkt Stadt den Rücken

Die Stadt Haan prüft zurzeit die Möglichkeit, den von Ausfällen betroffenen Eltern in den städtischen Kitas einen Teil ihrer Beitragszahlungen etwa beim Essensgeld zurückzuerstatten. Dies teilte Haans Erste Beigeordnete Annette Herz jetzt in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses mit. Angedacht sei, im Rahmen der Notbetreuung nur noch drei Essen pauschal pro Woche abzurechnen. Die Verwaltung werde dem Stadtrat in seiner Sitzung am kommenden Dienstag, 20. Juni, eine „faire und angemessene Regelung“ zur Beitragsrückerstattung vorlegen, betonte Herz. Klar sei aber auch: „Eine spitze Abrechnung der tatsächlich ausgegebenen Mahlzeiten wird es nicht geben.“ Dies bedeute nämlich jede Menge zusätzlichen Aufwand – und davon gebe es rund um die angespannte bis dramatische Betreuungssituation in den Kindertagesstätten weiß Gott genug.