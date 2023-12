Kindertagesstätten in Haan Kita Märchenwald ist jetzt Familienzentrum

In Haan gibt es bislang fünf Familienzentren. Diese können über die Webseite kita.nrw.de gesucht werden. Neben der Kita Märchenwald sind das die Evangelische Tageseinrichtung für Kinder am Park, das Familienzentrum am Bollenberg, die AWO-Kindertagesstätte und der Caritas-Kindergarten St. Nikolaus. In Nordrhein-Westfalen wurde laut bildungsserver.de 2006 in 251 Einrichtungen die Pilotphase zur Weiterentwicklung der Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren begonnen.