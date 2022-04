Brief an die Stadt Haan : Kita-Ausfälle: Eltern fordern Beiträge zurück

Die Kita Bollenberg: Eltern beklagen, trotz zahlreicher Ausfälle seien die Gebühren zusammen mit dem Essensgeld ununterbrochen weitergezahlt worden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan In einem Brief an Bürgermeisterin Bettina Warnecke haben die Eltern ihr Anliegen erläutert. Die Stadt signalisiert Verständnis, sieht momentan aber keine Chance, die Bitte zu erfüllen.