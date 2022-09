Ursachenforschung nach Kirmesunfall in Haan : „Das hätte auch ins Auge gehen können“

Die Haaner Kirmes leidet auch in diesem Jahr nicht an Besuchermangel. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Am Tag nach dem spektakulären Unfall an dem Fahrgeschäft „Krake“, bei dem zwei Mädchen verletzt wurden, versucht die Haaner Kirmes, zurück in die Spur zu finden.