Brauchtum in Haan Kirmes-Initiative sammelt Unterschriften auf dem Markt

Die heute in der Initiative organisierten Haaner wollten diese Entscheidung nicht einfach hinnehmen, gründeten die Initiative und sammeln nun Unterschriften. „Wir möchten die Entscheidung der Spielzeit unserer Haaner Kirmes in die Hände der Bürgerinnen und Bürger, die hier in Haan leben, geben“, schreibt Harry Lubos in seiner Pressemitteilung.