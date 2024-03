Bürgerbegehren Kirmes-Initiative sammelt 2500 Unterschriften

Die erste Hürde ist genommen: Die Bürgerinitiative zum „Erhalt der Haaner Kirmes von Samstag bis Dienstag“ hat nach eigenen Angaben rund 2500 Unterschriften für ihr Anliegen gesammelt und liegt damit deutlich über der erforderlichen Grenze von 1770. Ob alle Stimmen auch gültig sind und damit ein Bürgerentscheid vorbereitet werden kann, wird die Stadt Haan nun im Zuge einer Prüfung feststellen, die am Mittwoch, 20. März, erfolgen soll. An diesem Tag bleibt der städtische Bürgerservice geschlossen. Die Unterschriftenlisten wurden im Laufe des Freitags an das Haaner Ordnungsamt übergeben.