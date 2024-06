Kirche in Haan Gemeinden feiern volle zwei Tage lang

Noch mehr Vielfalt und Platz für noch mehr Besucher – das versprechen die Organisatoren des Ökumenischen Pfarrgemeindefestes für dessen nunmehr 32. Auflage. Die Traditionsveranstaltung ist in diesem Jahr größer und länger als bisher. Startete das Fest zuletzt mit einem abendlichen Eröffnungskonzert, um dann tags drauf richtig Fahrt aufzunehmen, geht es nun am Samstag, 15. Juni, schon um 12 Uhr mit der gemeinsamen Eröffnung an der evangelischen Kirche an der Kaiserstraße los. „Wir wollen an beiden Tagen richtig feiern“, bekräftigt Sarah Weidner, Gemeindemanagerin der Evangelischen Kirchengemeinde – und kündigt ein „buntes Programm“ an.