Programm im Mai Familiendrama auf dem Jakobsweg

Aus all den Jakobsweg-Erzählungen ragt „Dein Weg“ heraus – ein US-amerikanisch-spanisches Filmdrama aus dem Jahr 2010. Dieser intensive Film, den das ökumenische Kirchenkino am 5. Mai um 19.30 Uhr im Haus an der Kirche zeigt, bietet eine Vater-Sohn-Geschichte im doppelten Sinn: Hollywood-Star Martin Sheen spielt unter der Regie seines Sohnes Emilio Estevez den kalifornischen Augenarzt Tom. Dieser erhält eines Tages die bittere Nachricht: Sein Sohn Daniel ist in den Pyrenäen ums Leben gekommen. Schweren Herzens reist Tom nach Europa, um die sterblichen Überreste heimzuholen. Doch vor Ort überlegt er es sich anders. Er macht er sich mit Daniels Ausrüstung und dessen Asche auf den langen Weg nach Santiago.