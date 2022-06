Haan : Kirchenkino in Haan zeigt Roadmovie

Schauspieler Lars Eidinger als Christian (l.) und Bjarne Mädel als Georg in einer Szene des Films „25 km/h“. Foto: dpa/-

Haan Unterhaltsamer Selbstfindungs-Trip von Ü40ern am 1. Juli im Haus an der Kirche in Haan: „25 km/h“ mit Bjarne Mädel und Lars Eidinger.

Zur Eröffnung der Feriensaison gibt es im Kirchenkino Haan eine besondere Komödie zu sehen. Am Freitag, 1. Juli, wird ab 19.30 Uhr, im Haus an der Kirche an der Kaiserstraße „25 km/h“ gezeigt.

Darin geht es um die Brüder Georg (Bjarne Mädel) und Christian (Lars Eidinger), die sich nach 30 Jahren auf der Beerdigung ihres Vaters wieder begegnen. Auch wenn die Wiedersehensfreude ausbleibt, beschließen die beiden nach einer alkoholreichen Nacht, sich einen Jugendtraum zu erfüllen: Sie fahren auf ihren uralten Zündapp-Mofas quer durch Deutschland. Das gibt Gelegenheit, Land und Leute, vor allem aber sich selbst kennenzulernen. 25 km/h liefert einen weiteren Beweis für die erfreuliche Nachricht: „Deutsches Kino kann Komödie.“

Der Film entwickelt unerwartet ernsthafte Gespräche über das Leben, bei dem sich das Hippie-Mädchen Willie, das die Brüder zufällig auf ihrer Reise kennenlernen, als die Weiseste herausstellt.

Ein weiteres Plus sind die Songstücke. Die fügen sich nicht nur organisch in die Handlung ein, mehrfach übernehmen sie sogar die Führungsrolle, um die einzelnen Episoden elegant zu verbinden. Und am wichtigsten: Die Musik verbreitet einfach gute Laune.

Mit alten Mofas entschleunigt durchs Land: Trotz ständig lauernder Klischeefallen macht Regisseur Markus Goller aus „25 km/h“ ein Wohlfühl-Roadmovie, das tiefsinniger und überraschender ist, als man im ersten Moment vermuten würde.