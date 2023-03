Kirchenkino in Haan Der Film „The Father“ bietet im April Oscar-Flair

Ein grandioser, mit zwei „Oscars“ ausgezeichneter Film zum Thema Demenz erwartet die Zuschauer des „Ökumenischen Kirchenkinos“ am 14. April (wegen Karfreitag diesmal am zweiten Freitag des Monats). „The Father“ vermittelt einen hervorragenden Eindruck davon, wie frustrierend es ist, wenn man seiner eigenen Wahrnehmung nicht mehr trauen kann. Denn Hauptfigur Anthony ist redegewandt, starrköpfig, bissig, aber auch extrem charmant und glaubt fest, die Situation unter Kontrolle zu haben. Doch bald ist klar, was schon in den ersten Minuten zu erahnen ist: Personen, Orte, Zeiten, alles vermischt sich im Kopf des Demenzkranken. Dem entgegen steht Tochter Anne, zerrissen zwischen Fürsorge und Selbstbehauptung. Herzstück des vielfach ausgezeichneten Streifens ist das überragende Zusammenspiel der Hauptdarsteller Olivia Colman und Anthony Hopkins. Bemerkenswert sind auch die Kompositionen des Italieners Ludovico Einaudi, die in einigen Szenen die Unsicherheit des Kranken ausdrücken. Im Anschluss an die Vorführung im Haus an der Kirche laden die Veranstalter wie immer zur Begegnung bei Wasser und Wein ein.