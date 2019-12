Haan : Kirchenglocken in Schöller läuten wieder

Haan Der Förderverein hat die monatelange Stille beendet und 6000 Euro in ein digitales Geläut investiert.

Ein paar kleinere Hürden gebe es da noch, in Schöller spricht man wohl eher von Herausforderungen. Dazu gehört, dass die Reichweite der Fernbedienung nicht ausreicht, um das Glockengeläut vom Friedhof aus zu starten. Zwischen Kirche und Gottesacker liegt die Feuerwehr — und dann vielleicht auch noch schlechtes Wetter, dass die Funkimpulse an Nebenwänden abprallen und die Trauernden im Funkloch stehen lässt? Um Himmelswillen, das darf nicht passieren „Man weiß auch nie vorher, wann es Zeit für das Vaterunser ist“, sagt Jürgen Fritz schmunzelnd. Das man den Gottesdienst in ein zeitliches Korsett presst und der Pfarrer sich durch die Predigt hecheln muss, damit es mit dem vorprogrammierten Geläut passt? Das geht gar nicht. Also wird demnächst beim Gottesdienst ein Presbyter die Fernbedienung in den Händen halten, um GABRIEL-G6 zu starten. So soll es auch bei Beerdigungen laufen, ist von Jürgen Fritz zu hören. So in etwa könne man jedenfalls sagen, wann der Trauerzug am Friedhof angelangt – und dann den Knopf drücken.