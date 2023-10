Ausstellungen und Theaterstück in Hilden und Haan Eigene Werte und Haltungen reflektieren

In Kürze zeigen die Gemeinden eine Ausstellung, die Acutis mit Unterstützung seiner Eltern vor rund 20 Jahren selbst erstellt hat. Auf 24 großformatigen Postern zeichnet er eine weltweite Spur, die auch von vielen großen Heiligen erzählt, wie Thomas von Aquin, Bernhard von Clairevaux oder Sr. Faustina. Die Ausstellung wird in zwei Phasen stattfinden: vom 1. bis 15. November in St. Jacobus in Hilden und vom 16. bis 21. November in St. Chrysanthus und Daria in Haan.