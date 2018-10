Haan : Kirchengemeinde sammelt Kleidung für Bethel

Haan Die Evangelische Kirchengemeinde Haan sammelt vom 5. bis 9. November wieder Kleidung für Bethel im CVJM-Vereinshaus an der Alleestraße 10. Die Plastiksäcke können dort am Montag und Freitag von 10 bis 14 Uhr und am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 18 bis 20 Uhr abgegeben werden.

Jugendliche nehmen die Kleidersäcke im Foyer des Vereinshauses entgegen. Leere Plastiksäcke gibt es im CVJM, in der Kirche, im Haus an der Kirche und im Ev. Gemeindeamt. Von Bethel kommt in diesem Jahr wieder die dringende Bitte, nur gut erhaltene Kleidung und Wäsche, Schuhe (bitte paarweise gebündelt), Handtaschen, Plüschtiere und Federbetten-jeweils gut verpackt, in die Kleidersammlung zu geben. Lumpen, nasse, stark verschmutzte oder stark beschädigte Kleidung und Wäsche, Textilreste, abgetragene Schuhe, Einzelschuhe, Gummistiefel, Skischuhe und Klein-und Elektrogeräte gehören nicht in die Sammlung. Die Brockensammlung findet in der Stadt Haan alljährlich großen Zuspruch; mehrere hundert Kilo Kleidung kommen regelmäßig zusammen. Darauf baut die Gemeinde auch diesmal wieder.