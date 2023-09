Evangelisch-reformierte Kirche feiert Schminken, Zaubern und Konzerte zum 302-Jährigen

Auf dem Vorplatz der evangelisch-reformierten Kirche in Gruiten wird fleißig gearbeitet: Zehn Bierzeltgarnituren liefert ein Lastkraftwagen an, der Förderverein des Hauses am Quall ist mit einem Helfer vertreten, denn der Verein wird für Getränke und Currywurst sorgen, und Burkhardt Ibach ist da und packt mit an, natürlich, denn als Baukirchmeister ist das anstehende 302-jährige Jubiläum der Kirche ein großes Herzensprojekt. 302 Jahre, eine ungerade Zahl, dennoch aber des Feierns würdig, denn: Die 1721 erbaute Kirche konnte 2021 nicht bejubelt werden. Das verheerende Hochwasser vom 14. Juli 2021 machte ein Feiern unmöglich, ebenso wie die Corona-Zeit ohnehin schon.