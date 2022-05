Junge Haaner haben viele Ideen : Kinderparlament plant eigenen Aktionstag

Haan Seifenkisten- oder Radrennen, das sind nur zwei von vielen möglichen Ideen, die die Parlamentarier in diesem Jahr umsetzen möchten.

Alles andere als ein Kinderspiel ist das Kinderparlament der Stadt Haan, in dem Kinder von sechs bis elf Jahren nicht nur demokratische Spielregeln lernen, sondern tatsächlich ihre Ideen, Anregungen und Beschwerden hinsichtlich des Zusammenlebens im städtischen Gemeinwesen artikulieren können. Wie wichtig seitens der Stadt das 20 Delegierte umfassende Gremium genommen wird, das jetzt zu seiner dritten Sitzung in der Aula der Gesamtschule zusammengekommen war, zeigte auch die Anwesenheit verschiedener städtischer Repräsentanten, darunter die Erste Beigeordnete Annette Herz sowie Bürgermeisterin Bettina Warnecke.

Das „Kabinett“ des Kinderparlaments wird durch die Arbeitskreise „Vielfalt leben“, „Unsere Stadt“ und „Nachhaltigkeit“ gebildet. Luka Gerling, Sprecher des Arbeitskreises „Unsere Stadt“, übernahm die Begrüßung und leitete sogleich in einen Rechenschaftsbericht über, in dem er über über verschiedene Initiativen des Kinderparlaments, von der Verkehrssicherheit auf dem Schulweg bis hin zum Klimaschutz,

Was die Stellungnahme zum Fahrradschutzstreifen entlang der B228 anbetrifft, so wurde eine gemeinsame Presseerklärung mit dem Jugendparlament, aus dem zwei Mitglieder anwesend waren, vereinbart.

In den Mittelpunkte ihrer Ausführungen stellte Laetizia Szameitat (3.Klasse), Sprecherin des Arbeitskreises Nachhaltigkeit, die Aktion „Obstbaumspenden“, die bislang den Spendenbetrag von 983,48 für Obstbaum-Pflanzungen eingebracht hat. Zusätzlich sollen Tütchen mit Samen bienenfreundlicher Pflanzen verteilt werden. „In Zusammenarbeit mit der Awo wollen wir am 15. Juni im Seniorenheim Carpe Diem im Außenbereich Saatkugeln verteilen und hätten somit zugleich eine generationenübergreifende Aktion“, so die Neunjährige.