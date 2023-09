Ehrenamt in Haan Gesucht: Helfer für die Kinderfeuerwehr

Was auch immer Christina Weis an diesem Tag anbietet, die Reaktion der Kinder ist immer gleich: „Cool!“, rufen sie wie aus einem Mund, als es heißt, dass sie heute ein echtes Feuer löschen dürfen. Das Gleiche rufen sie, als sie üben dürfen, Schläuche auszurollen – und sie freuen sich auch, als sie sich im Halbkreis in den Schatten setzen, um Fragen darüber zu beantworten, was Feuer eigentlich braucht, um brennen zu können. Mindestens einer, eher mehr Finger schnellen nach oben, als Christina Weis einige Fragen stellt. Alle neun Mädchen und Jungen, die zum Treffen der Kinderfeuerwehr gekommen sind, sind hochmotiviert dabei.