Haan : Kinder legen Steine auf Gleis und zwingen IC zu Vollbremsung

Bundespolizisten haben die beiden Jugendlichen auf dem Bahnsteig gestellt. Foto: dpa/Carsten Rehder

Haan Mit einer Schnellbremsung hat ein Lokführer am Freitag in Haan wahrscheinlich Schlimmeres verhindert. Gegen 22.35 Uhr hatten zwei 14-Jährige Steine auf die Schienen am Bahnhof Haan gelegt. Trotz der Vollbremsung erfasst der IC die Steine.

Bundespolizisten stellten die Jugendlichen, die zunächst leugneten. Eine Zeugin erklärte aber, dass sie die beiden Kinder dabei beobachtet hätte, teilte die Polizei mit.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren aufgrund des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein. Die Jugendlichen wurden vor Ort an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Angesichts des Vorfalls in Haan appelliert die Bundespolizei: Der Aufenthalt im Gleisbereich ist lebensgefährlich. Herannahende Züge werden oft nicht gehört und erst sehr spät wahrgenommen. Der bei der Vorbeifahrt eines Zuges entstehende Sog kann selbst bei einem Abstand von zwei Metern Wirkung entfalten.

(tobi)