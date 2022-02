Innenstadt : Kik und Woolworth bleiben in Haan

Kik und Woolworth bleiben in Haan

Haan Spekulationen unter der Woche, die Haaner Filialen könnten schon bald geschlossen werden, sind offensichtlich falsch. Woolworth betont sogar, das Haaner Kaufhaus erfülle die Erwartungen zur vollsten Zufriedenheit.

Die Gerüchteküche brodelt auch in Haan bisweilen ziemlich hoch – doch nicht immer ist auch „Fleisch im Topf“. Jüngstes Beispiel: Am Donnerstag diskutierte eine Gruppe User auf der Internet-Plattform Facebook intensiv über angebliche Hinweise darauf, dass der Textildiscounter Kik und das Warenhaus Woolworth ihre Haaner Filialen womöglich schon in kurzer Zeit aufgeben müssten.