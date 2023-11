Nacht-Einsatz in Haan Kellerbrand an der Sauerbruchstraße

Der Alarm kam mitten in der Nacht: Um 2.14 Uhr am Freitagmorgen musste die Feuerwehr Haan zu einem Kellerbrand an der Sauerbruchstraße ausrücken. Ein Bewohner hatte gemeldet, dass im Bereich der Waschküche im Keller ein Feuer ausgebrochen sei und der Treppenraum des dreigeschossigen Gebäudes bereits verraucht sei.