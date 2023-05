Tag der offenen Tür am 3. Juni KBZ Haan stärkt Ausbildung als Antwort auf den Pflegemangel

84 zusätzliche Schülerinnen und Schüler können durch die Erweiterung ausgebildet werden. Dringend benötigte zusätzliche Plätze. Einmal wegen der immer älter werdenden Gesellschaft, zum anderen wegen der Zusammenlegung der drei Ausbildungsberufe der Kranken-, Alten- und Kinderkrankenpflege zu generalistisch ausgebildeten Pflegefachpersonen. Gleiches gilt für die Pflegefachassistenz, in der die Altenpflegehilfe und die Gesundheits- und Krankenpflegeassistenz ausgebildet wird. Jeweils zwei Kurse starten jedes Jahr im KBZ. Sabine Woitaschek und ihrem Team ist die fachpraktische Ausbildung wichtig. So wird nicht in klassischen Fächern gelernt, sondern in Lerneinheiten, in denen die unterschiedlichen Aspekte eines Themas verknüpft werden. Komplexe Sachverhalte sind so leichter fassbar und auch leichter in der realen Situation auf den Stationen und Wohnbereichen umzusetzen. Neben den räumlich flexibel nutzbaren Klassenräumen ist auch der neue Demonstrationsraum ein Hingucker. Das sogenannte Skills Lab ist einem Pflegezimmer nachempfunden mit Pflegebetten, Versorgungsanschlüssen und voll ausgestattetem Bad. Damit wird dann die Theorie zur (Beinahe-)Praxis.