Katholische Seelsorge am Krankenhaus Haan : Diakon Gerhard Kloock in den Ruhestand verabschiedet

Die Kaufmännische Leiterin des Haaner Krankenhauses, Nadine Miertsch, dankte Diakon Gerhard Kloock für sein Wirken in der Kplus Gruppe. Foto: Kplus-Verbund

Haan Freiheit und Begegnung – das könnte man über das Wirken von Gerhard Kloock schreiben. Der Diakon war als zum Jahreswechsel 2007 zur katholischen Seelsorge in der Kplus Gruppe berufen worden und wechselte nach kurzer Zeit an der St. Lukas Klinik von Solingen nach Haan. Jetzt geht der 66-Jährige in den Ruhestand.

Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht der Mensch. „Es geht in meinen Gesprächen nicht um mich, sondern um Patientinnen und Patienten und deren Angehörige“, sagt Gerhard Kloock. Dabei lässt er in seinen Begegnungen seinem Gegenüber immer auch die Freiheit. „Ich zwinge niemandem ein Gespräch auf“, sagt er, der auch immer Gott in seinem Gesprächspartner sucht, wie er auf der kleinen Verabschiedungsfeier im Anschluss an den Gottesdienst berichtet, den seine Seelsorge-Kolleginnen Gisela Frommann und Kathrin Fago gestaltet hatten. Nadine Miertsch, kaufmännische Leiterin des St. Josef Krankenhauses Haan, dankte Gerhard Kloock für sein Wirken in Haan, aber auch in der gesamten Kplus Gruppe.

1993 wurde Gerhard Kloock im Hohen Dom zu Köln zum Diakon geweiht. Den Wunsch, in die Sonderseelsorge im Krankenhaus zu gehen, hatte der dreifache Familienvater und inzwischen fünffache Opa schon zu Beginn seiner Ausbildung zum Diakon. Schließlich hatte der studierte Heilpädagoge bereits sechs Jahre beim Caritas-Verband der Stadt Köln im Krankenhaussozialdienst des St. Agatha Krankenhauses gearbeitet, bevor er als Krankenhausseelsorger an die Kliniken der Stadt Köln und schließlich in die Kplus Gruppe wechselte, zu der auch die Haaner Klinik gehört.

Auch wenn der Abschied aus dem Berufsleben schwerfällt, freut sich der 66-Jährige auf die Zeit, die vor ihm liegt. Die Familie wird jetzt im Mittelpunkt stehen. Die erste große Aufgabe wird ein gemeinsamer Urlaub in der Eifel sein – mit den fünf Enkelkindern. „Meine Frau kommt aber auch mit“, sagt Gerhard Kloock lachend.

(RP)