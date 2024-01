Kirchliches Leben in Haan Treffen auf dem Weg zur pastoralen Einheit

Die Teilnehmenden der Gruppe „Zusammenfinden“ in der pastoralen Einheit haben sich jetzt zum vierten Mal getroffen. Diese Teilnehmer sind Akteure aus den vier Pfarrgemeinden wie beispielsweise dem Pfarrgemeinderat und den Seelsorgeteams, die sich regelmäßig zum Austausch treffen und den gemeinsamen Weg zu begleiten. „Sie sind die Multiplikatoren und Multiplikatorinnen in ihren Gemeinden“, berichtet Pater George G. Njonge AJ, der schwerpunktmäßig in Erkrath/Unterbach arbeitet.