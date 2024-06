Glänzend bsuchter Feuerwehrtag „Explosive“ Stimmung an der Wache Nordstraße

Die Demonstrationen – auch die alljährliche Übung mit brennendem Fritierfett – waren wieder spektakulär und aufschlussreich, allerdings nur ein Bestandteil von vielen bei dem alljährlichen bunten Treiben auf dem Haaner Feuerwehrgelände. Stefan Longerich, stellvertretender Feuerwehrchef in der Gartenstadt, demonstrierte beispielsweise, inwieweit die Einsatzkräfte heutzutage vom Einsatz moderner Flugdrohnen profitieren können: „Gerade in Situationen, bei denen wir sonst die Hilfe eines Hubschraubers benötigt haben, kann uns die Drohne mittlerweile enorm nützlich sein“, berichtete er. Seit etwa einem Jahr besitzt die Haaner Feuerwehr so ein Flugobjekt – es verfügt sogar über Wärmebild-Kameras und hilft deswegen enorm dabei, mögliche Glutnester bei der Brandbekämpfung aufzuspüren oder vermisste Personen ausfindig zu machen. Zuletzt war das Gerät Longerich zufolge am vergangenen Donnerstag im Einsatz, als unweit des Gruitener Bahnhofs ein sogenannter Werkstatt-Zug auf offener Strecke in Brand geraten war. In dem schwierigen Gelände habe das Gerät sehr hilfreich eingesetzt werden können, hieß es.