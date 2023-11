Kein Hoppeditz, kein Prinzenpaar Närrische Zelle zieht sich aus Karneval zurück

1993 hatte sich die Närrische Zelle gegründet. Sie organisierte bisher eine Vielzahl an karnevalistischen Veranstaltungen, stellte das Kinderprinzenpaar. Izzy I. und Liara I. haben als Kinderprinzenpaar in der vergangenen Session vorgegeben, wo es im Haaner Karneval lang ging. Ihr Motto: „Wir feiern uns um Kopf und Kragen… Anders ist der Mist kaum zu ertragen.“ Sie erlebten das Hoppeditz-Erwachen am 11.11., den Rathaussturm an Altweiberfastnacht, den Umzug am Karnevalssonntag und die Hoppeditz-Beerdigung am Aschermittwoch. Dazwischen lagen Einladungen zu Veranstaltungen befreundeter Karnevalsvereine. Viel Aufwand, den die Prinzenpaare und die Mitglieder, die sie begleiteten, gerne aufbrachten.