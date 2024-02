Von Rathaussturm bis Tulpensonntag Das müssen Sie zu den Tollen Tagen in Haan wissen

Der Awo-Ortsverein ist für seine stimmungsvollen Altweiber-Partys bekannt. Auch in diesem Jahr – am 8. Februar – geht es ab 14.11 Uhr im Treff für Alt und Jung (Breidenhofer Straße 7) wieder rund. Neben DJ Opi sorgen die Awo-Band und Büttenreden für Stimmung. Die Kirche Kunterbunt der evangelischen Kirchengemeinde Haan lädt für Sonntag, 4. Februar, herzlich dazu ein, Karneval auf eine ganz besondere Art zu feiern. Um 11 Uhr startet das offene, bunte und generationsübergreifende Gottesdienst-Format in der Kirche an der Kaiserstraße 44. Als Besonderheit wird es am 4. Februar keine klassische Predigt geben. Stattdessen gibt es an verschiedenen Stationen die Möglichkeit,dem Thema Karneval zu begegnen. Am Ende steht ein gemeinsames Essen, zu dem alle herzlich eingeladen sind.