Karneval 2024 in Haan So schön war der Familienzug in Haan

„Hier ist es immer sehr angenehm und entspannt“, sagte Wahl-Haaner Andreas Fröhlich, während sich Tochter Frieda auf Süßigkeiten-Jagd begab. Vorbei an der Menge zog unterdessen die Gruppe der Katholischen Kirchengemeinde St. Chrysanthus und Daria in Regenbogenfarben – gefolgt vom Haaner Turnverein 1863, deren Mitglieder die olympischen Ringe auf ihren Hüten durch die Stadt trugen. Die DLRG-Jugend schloss sich in verwegenen Piratengewändern an. Die Freiwillige Feuerwehr wiederum bescheinigte sich eine „oscarreife Leistung“: Auf ihrem Wagen prangten folgerichtig Filmplakate – von „Der mit dem Wolf tanzt“ bis zu „Ice Age“. Die in blau-grün-glitzernde Gewänder gehüllten Samba-Trommler der Haaner Musikschule brachten einen Hauch von Zuckerhut ins Rheinland, und die Gruppe der SSVg Haan 06 fuhr in einem imposanten roten Bus mit der Losung „Tierisch gut“ durch den Stadtkern. Verzichten mussten die Jecken in diesem Jahr auf vom Wagen herab winkende Tollitäten: Denn die „Närrische Zelle“ hat ihre Aktivitäten aus Mangel an Mitgliedern einstweilen eingestellt, hatte aber im Vorfeld zu Spenden aufgerufen, um Vereinen und Gruppen mit eingeschränkten Finanzmitteln Wurfmaterial zur Verfügung stellen zu können.