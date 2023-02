Rathaussturm in Haan Spacige Möhnen übernehmen die Macht

Außerirdische haben das Haaner Rathaus erobert. Bis Aschermittwoch herrscht jetzt der Frohsinn in Haan. Rund 80 ganz in Silber und mit vielen Accessoires spacig aufgemachte Möhnen stürmen am Donnerstag um Punkt 11.11 Uhr im Rathaus von Haan die Treppe hoch. Statt entschlossene Gegenwehr zu leisten, rücken die Früchtchen der Verwaltungsspitze vorbereitete Butzelmann-Orden heraus. Im zur Partylocation mutierten Sitzungssaal wird erst einmal getanzt. Und erst eine ganze Weile später wird’s mehr oder weniger offiziell. Das Kinderprinzenpaar Izzy I. und Liara I. verteilt Orden unter anderem an die Obermöhnen und den Master der Musik. Und dann wollen die Möhnen den Rathausschlüssel. „Den hab ich gar nicht!“, sagt Bürgermeisterin Bettina Warnecke mit hämischem Grinsen. Aber sie gibt einen Tipp: „Die Panzerknacker passen drauf auf!“ Doch nach kurzem Gerangel neben der Standuhr, ist dieser „Tagesordnungspunkt“ abgehakt. Und die Party geht munter weiter.