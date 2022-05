Kampheider Straße in Haan : Kein Ende der „Solinger Abkürzung“ in Sicht

Kein Ende der „Solinger Abkürzung“ in Sicht

Kampheider Straße in Haan

Haan Die Stadt Haan schlägt dem Mobilitätsausschuss vor, den Antrag von Bürgern der Kampheider Straße abzulehnen, Schwellen in die Fahrbahn einzubauen.

Es sind Vorfälle wie dieser, die die Leute an der Kampheider Straße seit Jahren dazu veranlassen, verkehrsberuhigende Maßnahmen zu ergreifen – ist die Strecke jedoch eine beliebte Abkürzung für so manchen Solinger auf dem Weg zur Autobahn.

Termin Der Ausschuss für Umwelt und Mobilität tagt am Dienstag, 10. Mai, in der Aula des Schulzentrums Walder Straße. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr.

Immerhin: Eine Verlängerung des Bürgersteiges sowie Fahrbahnerhebungen zur Verkehrsberuhigung an der Ecke zur Kampstraße hat es in den vergangenen Monaten gegeben. Doch das wird es vermutlich auch gewesen sein, wie aus einer städtischen Vorlage für die nächste Sitzung des Umwelt- und Mobilitätsausschusses am 10. Mai hervorgeht.