Kampf um die Krankenhäuser „Wir dürfen jetzt nicht nachlassen“

In diesem Zusammenhang haben die Pfarrgemeinderäte der katholischen Gemeinden von St. Chrysanthus & Daria Haan und St. Jacobus Hilden einen offenen Brief an den Generalvikar des Erzbistums Köln, Monsignore Guido Assmann, geschickt. Darin heißt es wörtlich: „Wir verstehen Kirche als Caritas, also Dienst am Nächsten.“ Die Krankenhäuser seien Kernaufgaben von Caritas und damit ein wesentlicher Teil des kirchlichen Grundvollzugs: „Wir können uns unsere Städte in der gerade neu geschaffenen pastoralen Einheit, auch mit Blick auf eine zunehmend alternde Gesellschaft vor Ort ohne die Krankenhäuser nicht vorstellen und bitten dringend darum, dass das Erzbistum Köln seine Rolle als Träger ernst nimmt und sichtbar Verantwortung im Sinne der Menschen in der Region übernimmt. Es erreichen uns erneut viele Stimmen aus den Gemeinden, die nunmehr einen Kirchenaustritt vollziehen wollen.“ Auch in den sozialen Medien werde offen zum Austritt aufgerufen.